رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وسحب رعدية بعدة مناطق.. غدًا

المواطن - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الخميس بمشيئة الله، تقلبات جوية بعدة مناطق.

حركة الرياح السطحية:

وتشمل الحالة، نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، وتحد من مدى الرؤية الأفقية على سواحل البحر الأحمر، في حين تستمر فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة، قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

حالة الخليج العربي:

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25- 50 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف تصل إلى 3 أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون حالة الرياح السطحية بالخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18- 38كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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