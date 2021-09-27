توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله – تكون رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة ينبع تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وارتفاعا للأمواج وتدنياً في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 9 صباحا تستمر حتى الساعة الـ 4 عصرا .

كما نبه المركز الوطني للأرصاد من تكون رياح نشطة وسحب رعدية على محافظة وادي الفرع , تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية والتي تبدأ الساعة الـ 1 ظهرا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء .

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الرياح النشطة المصحوبة بأنخفاض في درجات الحرارة وتدني في مدى الرؤية الافقية على أجزاء من شرق ووسط المملكة.

سحب رعدية ممطرة

كما يستمر نشاط الرياح السطحية على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة, في حين تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.