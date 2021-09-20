ريال مدريد يعادل رقمه القياسي

المواطن ـ إسلام البشبيشي

حقق نادي ريال مدريد الإسباني، رقمًا قياسيًا للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز القاتل أمام نظيره فالنسيا في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ريال مدريد يعادل أفضل أرقامه:

وبحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات، فقد وصل ريال مدريد للمباراة رقم 18 على التوالي خارج أرضه من دون هزيمة في الليجا، حيث فاز في 12 مباراة وتعادل في 6 آخرين، ليعادل رقمه القياسي الذي سجله مرتين، الأولى كانت من يوم 18 مارس 1996 إلى فبراير 1997 والمرة الثانية من 18 يناير إلى ديسمبر 2016.

فوز ثمين على فالنسيا:

وتقدم فالنسيا بهدف حمل توقيع هوجو دورو في الدقيقة 66، لتهتز شباك الريال في المباراة الرابعة خلال لقاءاته الخمسة الأولى في البطولة هذا الموسم، قبل أن يقود فينيسيوس جونيور وكريم بنزيما انتفاضة الريال المتأخرة.

وأحرز فينيسوس هدف التعادل للريال في الدقيقة 86 من صناعة بنزيما، الذي أحرز هدف الفوز القاتل للفريق الملكي في الدقيقة 89 من صناعة زميله البرازيلي، ليقودا الفريق الأبيض لتحقيق انتصاره الثالث على التوالي في البطولة.

ريال مدريد يفك العقدة:

وبتلك النتيجة حقق انتصاره الأول على الفريق الأندلسي في معقله منذ عام 2018، علمًا بأنه قبل هذه المباراة، حقق فوزًا وحيدًا مقابل تعادلين و4 هزائم في مبارياته السبع الأخيرة التي خاضها على هذا الملعب.

وتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 13 نقطة، بينما تجمد رصيد فالنسيا عند النقطة العاشرة في المركز الثالث.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة