ريال مدريد يعبر فالنسيا وينفرد بالصدارة

المواطن ـ إسلام البشبيشي

استطاع نادي ريال في قلب تأخره أمام مضيفه فالنسيا إلى انتصار 2/ 1 في الوقت القاتل على منافسه الأندلسي في قمة مباريات المرحلة الخامسة للمسابقة، لينفرد بصدارة الدوري الإسباني.

وبهذا الفوز الصعب ارتفع رصيد النادي الملكي ، الذي يسعى لاستعادة لقب البطولة بعدما غابت عنه في الموسم الماضي لمصلحة جاره اللدود أتلتيكو مدريد، إلى 13 نقطة في الصدارة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه أتلتيكو.

في المقابل، توقف رصيد فالنسيا ، الذي تلقى خسارته الأولى في المسابقة خلال الموسم الحالي، عند عشر نقاط في المركز الثالث.

ملخص المباراة:

وتقدم فالنسيا بهدف حمل توقيع هوجو دورو في الدقيقة 66، لتهتز شباك الريال في المباراة الرابعة خلال لقاءاته الخمسة الأولى في البطولة هذا الموسم، قبل أن يقود فينيسيوس جونيور وكريم بنزيما انتفاضة الريال المتأخرة.

وأحرز فينيسوس هدف التعادل للريال في الدقيقة 86 من صناعة بنزيما، الذي أحرز هدف الفوز القاتل للفريق الملكي في الدقيقة 89 من صناعة زميله البرازيلي، ليقودا الفريق الأبيض لتحقيق انتصاره الثالث على التوالي في البطولة.

وبتلك النتيجة حقق انتصاره الأول على الفريق الأندلسي في معقله منذ عام 2018، علمًا بأنه قبل هذه المباراة، حقق فوزًا وحيدًا مقابل تعادلين و4 هزائم في مبارياته السبع الأخيرة التي خاضها على هذا الملعب.

والجدير بالذكر أن مواجهات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، تختتم اليوم، بمباراة برشلونة وضيفه غرناطة على ملعب “كامب نو” في العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

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