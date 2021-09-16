ريال مدريد يقتنص ثلاث نقاط ثمينة من ميدان إنتر ميلان

المواطن ـ إسلام البشبيشي

انتهت- منذ قليل- مباراة إنتر ميلان الإيطالي أمام ريال مدريد الإسباني، بفوز ريال مدريد بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما ، على ملعب “جوزيبي مياتزا” في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ملخص المباراة:

شهدت أول الدقائق انحصار الكرة في منتصف الملعب، ولكن دون خطورة على المرمى لأي من الفريقين.

وفي الدقيقة 9 سدد سكرينيار لاعب إنتر ميلان كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء ارتطمت بقدم أحد المدافعين.

وفي الدقيقة 36 سدد بروزوفيتش كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن أبعدها تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد ببراعة.

وفي الدقيقة 38 أرسل نيكولا باريلا عرضية من الجانب الأيمن، ولكن أبعدها تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد ببراعة.

وفي الدقيقة 46 أشهر الحكم البطاقة الصفراء الأولى في وجه لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان.

وانطلقت أحداث الشوط الثاني على غرار الدقائق الأولى في الشوط الأول بانحصار الكرة في منتصف الملعب.

وفي الدقيقة 54 استقبل دجيكو عرضية من الركلة الركنية جهة اليمين، وقابلها برأسية قوية، ولكن أبعدها تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد ببراعة، وحاول سكرينيار متابعتها داخل الشباك، ولكن كرته مرت إلى خارج الملعب.

هدف قاتل لمدريد :

وفي الدقيقة 89 أحرز رودريجو هدف قاتل لريال مدريد من صناعة الوافد الجديد “كامافينحا“.

وبهذه النتيجة يرفع ريال مدريد رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة، بينما يقبع إنتر ميلان في المركز الثالث بدون أي رصيد من النقاط.

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