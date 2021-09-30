أعلنت شركة ريدان الغذائية عن توقيع عقد امتياز تجاري مع شركة الراية المحدودة للمطاعم في مصر وتحويل فروع الشركة التابعة إلى فروع امتياز تجاري.

تفاصيل العقد:

ولفتت الشركة في بيان لها على موقع السوق المالية (تداول)، اليوم الخميس، إلى أنه تم توقيع العقد يوم أمس الأربعاء بقيمة 7 ملايين جنيه مصري شاملة رسوم الامتياز التجاري بمبلغ 500 ألف جنيه تدفع مرة واحدة ومبلغ 800 ألف جنيه ايراد الإمتياز التجاري للسنة الأولى من العقد وقيمة الموجودات المملوكة للشركة التابعة.

مدة العقد:

وتابعت شركة ريدان الغذائية أن مدة العقد عشر سنوات قابلة للتجديد، وسوف يكون لهذا العقد الأثر المالي الإيجابي على الشركة في الربع الرابع لعام 2021م.