‎الرئيسية
الرياضة
سارة الجمعة سادسة والجنيدل سابعًا بـ بارالمبياد طوكيو 2020

سارة الجمعة سادسة والجنيدل سابعًا بـ بارالمبياد طوكيو 2020

2021/09/02
الساعة 5:44 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
سارة الجمعة سادسة والجنيدل سابعًا بـ بارالمبياد طوكيو 2020 سارة الجمعة - المصدر @paralympic_sa
المواطن - مروة نبيل

ظهرت اللاعبة السعودية سارة الجمعة بشكل مميز خلال مشاركتها في منافسات دورة الألعاب البارالمبية “بارالمبياد طوكيو 2020”.

سارة الجمعة في المركز السادس

وأشادت البارالمبية السعودية عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، بأداء سارة الجمعة بعدما حققت المركز السادس في مسابقة دفع الجلة “F36” خلال أول مشاركة لها في دورة الألعاب البارالمبية، وتمنت لها التوفيق في قادم المشاركات.

وكانت لاعبة ألعاب القوى سارة الجمعة والفارس البارالمبي أحمد شربتلي قد حملا علم السعودية خلال حفل افتتاح دورة الألعاب البارالمبية الذي شهد حضور الإمبراطور الياباني ناروهيتو، ورئيس اللجنة البارالمبية الدولية، أندرو بارسون.

سارة الجمعة
جانب من مشاركة اللاعبة في بارالمبياد طوكيو – المصدر @paralympic_sa

الجنيدل يحتل المركز السابع في البارالمبياد

على الجانب الآخر، احتل اللاعب السعودي فهد الجنيدل المركز السابع في سباق 100 متر – كراسي متحركة “نهائيات”، ليتأكد بذلك مغادرته لمنافسات بارالمبياد طوكيو 2020.

 

فهد الجنيدل
جانب من مشاركة الجنيدل – المصدر @paralympic_sa

البعثة السعودية في بارالمبياد طوكيو

وتُشارك السعودية في منافسات بارالمبية طوكيو 2020 بـ7 رياضيين، وهم؛ عبدالرحمن القرشي وفهد الجنيدل “كراسي متحركة”، النخلي “جري”، حسن دوشي “الوثب الطويل”، سارة “دفع الجلة”، مريم المريسل “كرة طاولة” وأحمد شربتلي “فروسية”.

وتوج السعودي عبدالرحمن القرشي بالميدالية البرونزية في سباق 100 متر كراسي متحركة خلال أول مشاركة له ضمن منافسات دورة الألعاب البارالمبية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

عبدالرحمن القرشي
عبدالرحمن القرشي بعد التتويج بالميدالية – المصدر @paralympic_sa


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

عبدالرحمن القرشي: فخور بالبرونزية في أول مشاركة بارالمبية

أعرب نجم المنتخب السعودي لألعاب القوى، عبدالرحمن القرشي