سارة الجمعة سادسة والجنيدل سابعًا بـ بارالمبياد طوكيو 2020

المواطن - مروة نبيل

ظهرت اللاعبة السعودية سارة الجمعة بشكل مميز خلال مشاركتها في منافسات دورة الألعاب البارالمبية “بارالمبياد طوكيو 2020”.

سارة الجمعة في المركز السادس

وأشادت البارالمبية السعودية عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، بأداء سارة الجمعة بعدما حققت المركز السادس في مسابقة دفع الجلة “F36” خلال أول مشاركة لها في دورة الألعاب البارالمبية، وتمنت لها التوفيق في قادم المشاركات.

وكانت لاعبة ألعاب القوى سارة الجمعة والفارس البارالمبي أحمد شربتلي قد حملا علم السعودية خلال حفل افتتاح دورة الألعاب البارالمبية الذي شهد حضور الإمبراطور الياباني ناروهيتو، ورئيس اللجنة البارالمبية الدولية، أندرو بارسون.

الجنيدل يحتل المركز السابع في البارالمبياد

على الجانب الآخر، احتل اللاعب السعودي فهد الجنيدل المركز السابع في سباق 100 متر – كراسي متحركة “نهائيات”، ليتأكد بذلك مغادرته لمنافسات بارالمبياد طوكيو 2020.

البعثة السعودية في بارالمبياد طوكيو

وتُشارك السعودية في منافسات بارالمبية طوكيو 2020 بـ7 رياضيين، وهم؛ عبدالرحمن القرشي وفهد الجنيدل “كراسي متحركة”، النخلي “جري”، حسن دوشي “الوثب الطويل”، سارة “دفع الجلة”، مريم المريسل “كرة طاولة” وأحمد شربتلي “فروسية”.

وتوج السعودي عبدالرحمن القرشي بالميدالية البرونزية في سباق 100 متر كراسي متحركة خلال أول مشاركة له ضمن منافسات دورة الألعاب البارالمبية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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