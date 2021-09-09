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ساسكو تعلن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 18 مليون ريال
عن النصف الأول من العام المالي 2021م

ساسكو تعلن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 18 مليون ريال

2021/09/09
الساعة 9:18 صباحًا
- ‎فياقتصاد, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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ساسكو تعلن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 18 مليون ريال
المواطن - الرياض

نشرت السوق المالية  – تداول – قرار مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) في اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 سبتمبر 2021م بشأن توزيع أرباح على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام المالي 2021م.

تفاصيل أرباح ساسكو 

وبجسب قرار المجلس فإن إجمالي المبلغ الموزع18,000,000 ريال بينما يصل عدد الأسهم المستحقة للأرباح 60,000,000 سهم
حيث تمثل حصة السهم من التوزيع 0.30 ريال وبذلك تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 3 %.

تاريخ الأحقية

وقالت ساسكو إن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق (نهاية تداول يوم الأحد الموافق 19 سبتمبر 2021م) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق فيما سيتم الإعلان عن موعد وطريقة التوزيع لاحقاً.

تحديث البيانات

وذكرت الشركة مساهميها بتحديث بيانات حساباتهم البنكية المرتبطة بمحافظهم الاستثمارية لدى البنوك لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة كما حثت الشركة المساهمين حملة الشهادات سرعة إيداعها في محافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.

للإستفسار التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين على الهاتف 2068855-011 تحويلة 1113 بريد إلكتروني [email protected]


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