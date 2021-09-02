سالم الدوسري: المنتخب السعودي يطمح في التأهل إلى المونديال

المواطن - محمد سمعه

أكد سالم الدوسري، لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، على أن الأخضر يطمح في التأهل إلى مونديال 2022 المقرر إقامته في قطر العام المقبل.

وتحدث الدوسري لـ برنامج ” أكشن مع وليد” قائلًا: “اكتسبت خبرات بعد المشارة في تصفيات كأس العالم 2018، وهذه التصفيات تختلف تمامًا عن التصفيات السابقة، والمنتخبات معنا في المجموعة قوية وأكيد أنهم الأفضل في القارة”.

وأضاف الدوسري: “المنتخب السعودي يطمح في التأهل وسنركز على الوصول إلى المونديال للمرة السادسة في تاريخنا، ونتمنى دعم الجماهير المستمر لنا وبلا حدود”.

تاريخ مواجهات المنتخب السعودي ضد فيتنام:

ويملك تاريخ مواجهات السعودية وفيتنام، ذكريات جيدة لـ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وذلك قبل مواجهة اليوم ضد المنتخب الفيتنامي في الجولة الأولى من تصفيات المرحلة الثالثة والأخيرة المؤهلة لكأس العالم في قطر عن قارة آسيا.

ولعب الأخضر من قبل مع المنتخب الفيتنامي مباراتين، في تصفيات كأس العالم 2002 آنذاك، حيث فاز الأخضر ذهابًا بخماسية دون رد يوم 12 فبراير 2001، وفي لقاء الإياب يوم 19 فبراير 2001 فاز الأخضر برباعية دون رد.

ويرغب الأخضر بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد في تحقيق الفوز والنقاط الثلاث في أول جولة من المرحلة الأخيرة في تصفيات كأس العالم من أجل تسهيل المأمورية خلال المباريات المقبلة.

مجموعة الأخضر بتصفيات مونديال 2022:

ويتواجد الأخضر في المجموعة الثانية بالمرحلة الأخيرة من تصفيات مونديال 2022 مع منتخبات الصين، فيتنام، اليابان، عمان، أستراليا.

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