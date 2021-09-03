سالم الدوسري يحقق رقمًا قياسيًا

المواطن - محمد سمعه

حقق سالم الدوسري لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم رقمًا قياسيًا باسمه، وذلك بعد أن سجل هدفًا في شباك منتخب فيتنام في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022.

ونجح الدوسري في المساهمة بـ 7 أهداف في 6 مباريات، حيث سجل 6 أهداف منهم وصنع هدفًا واحدًا.

متى بدأ سالم الدوسري تسجيل الأهداف ؟

وكان الدوسري بدأ أول أهدافه في مباراة اليمن بالتصفيات في عام 2019 ثم أحرز بلقاء أوزبكستان واستمر في التسجيل في إياب المباريات خلال المراحل الماضية من التصفيات، حيث سجل وصنع أهدافًا في مباريات فلسطين واليمن وسنغافورة ثم غاب عن مباراة المنتخب السعودي ضد أوزبكستان.

وسجل الدوسري في مباراة فيتنام بالمرحلة النهائية من التصفيات ليُحرز هدفًا في سادس مباراة على التوالي.

يذكر أن سالم الدوسري خاض 54 مباراة مع المنتخب السعودي أحرز فيهم 15 هدفًا.

وكان الدوسري وياسر الشهراني وصالح الشهري سجلوا ثلاثية المنتخب السعودي أمام فيتنام في المباراة التي أُقيمت على ملعب مرسول بارك في الرياض.

المنتخب السعودي في مواجهة مرتقبة أمام عمان

وسيسافر الأخضر إلى العاصمة العمانية مسقط لمواجهة منتخب عمان في الجولة الثانية من تصفيات مونديال 2022، مساء الثلاثاء المقبل في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة.

ويهدف المنتخب السعودي في الوصول للمرة السادسة في تاريخه إلى بطولة كأس العالم بعد الوصول لنهائيات 1994 و 1998 و2002 و 2006 و 2018.

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