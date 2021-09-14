سالم الدوسري يخطف الأنظار في 2021

المواطن - مروة نبيل

خطف النجم سالم الدوسري الأنظار بشكل لافت خلال المسابقات التي أُقيمت في عام 2021، سواء مع الهلال أو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أو الأخضر الأولمبي.

سالم الدوسري يتألق:

ونجح سالم الدوسري في تسجيل رقم قياسي جديد، بعدما تمكن من هز الشباك في جميع البطولات التي شارك فيها مع الهلال والمنتخب السعودي الأول والأخضر الأولمبي في عام 2021، والتي كان آخرها مواجهة الاستقلال في دوري أبطال آسيا.

ولم يتمكن الدوسري من هز الشباك مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2021، حيث لعب معه مباراتين فقط، قبل أن يحرز الهدف الثاني ضد الاستقلال، ويساهم في تأهل الزعيم إلى الدور ربع النهائي.

وفي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تمكن سالم الدوسري صاحب الـ30 عامًا من التسجيل مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضمن منافسات الموسم الرياضي الماضي، والذي توج الزعيم بلقبه.

الدوسري مع المنتخب:

ولم يقتصر تألق سالم الدوسري مع فريقه الهلال فقط، بل ظهر بشكل مميز مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وساهم في تسجيل 6 أهداف خلال التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، حيث أحرز 5 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.

وشارك الدوسري مع المنتخب السعودي تحت 23 عامًا في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020″، ونجح في تسجيل أول أهداف الأخضر أمام منتخب كوت ديفوار، ليكون مساهمًا في إحراز 15 هدفًا منذ بداية 2021 حتى الآن.

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