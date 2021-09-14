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سالم الدوسري يخطف الأنظار في 2021
تألق بشكل لافت مع الهلال والمنتخب

سالم الدوسري يخطف الأنظار في 2021

2021/09/14
الساعة 1:08 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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سالم الدوسري يخطف الأنظار في 2021 احتفال الدوسري - المصدر @Alhilal_FC
المواطن - مروة نبيل

خطف النجم سالم الدوسري الأنظار بشكل لافت خلال المسابقات التي أُقيمت في عام 2021، سواء مع الهلال أو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أو الأخضر الأولمبي.

سالم الدوسري يتألق:

ونجح سالم الدوسري في تسجيل رقم قياسي جديد، بعدما تمكن من هز الشباك في جميع البطولات التي شارك فيها مع الهلال والمنتخب السعودي الأول والأخضر الأولمبي في عام 2021، والتي كان آخرها مواجهة الاستقلال في دوري أبطال آسيا.

سالم الدوسري
احتفال الدوسري – المصدر @Alhilal_EN

ولم يتمكن الدوسري من هز الشباك مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2021، حيث لعب معه مباراتين فقط، قبل أن يحرز الهدف الثاني ضد الاستقلال، ويساهم في تأهل الزعيم إلى الدور ربع النهائي.

وفي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تمكن سالم الدوسري صاحب الـ30 عامًا من التسجيل مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضمن منافسات الموسم الرياضي الماضي، والذي توج الزعيم بلقبه.

سالم الدوسري
الدوسري – المصدر @Alhilal_FC

الدوسري مع المنتخب:

ولم يقتصر تألق سالم الدوسري مع فريقه الهلال فقط، بل ظهر بشكل مميز مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وساهم في تسجيل 6 أهداف خلال التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، حيث أحرز 5 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.

سالم الدوسري
الدوسري – المصدر @SaudiNT

وشارك الدوسري مع المنتخب السعودي تحت 23 عامًا في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020″، ونجح في تسجيل أول أهداف الأخضر أمام منتخب كوت ديفوار، ليكون مساهمًا في إحراز 15 هدفًا منذ بداية 2021 حتى الآن.

تدريبات الأخضر في فرع وقت لياقة
الدوسري


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