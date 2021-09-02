سالم الدوسري يُسجل هدف التعادل لـ منتخب السعودية

المواطن - محمد سمعه

نجح النجم سالم الدوسري في إحراز هدف التعادل لـ منتخب السعودية في شباك منتخب فيتنام وذلك مع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة الفريقين.

منتخب السعودية يُحرز التعادل من ركلة جزاء

وسجل الدوسري هدف التعادل للأخضر من ركلة جزاء بالدقيقة الـ55، وذلك بعد احتسابها من قبل حكم المباراة بعد عودته لتقنية VAR ، كما طرد بسببها لاعب فيتنام تان هونج بالدقيقة الـ53.

السعي نحو تسجيل الهدف الثاني

ويقاتل المنتخب السعودي حاليًا لإضافة الهدف الثاني والظفر بالنقاط الثلاث، وذلك قبل مواجهة منتخب عُمان مساء الثلاثاء المقبل.

وكان اللاعب كوانج هاي سجل الهدف الأول لـ منتخب فيتنام بالدقيقة الثالثة بعد خطأ مشترك من المدافع عبدالإله العمري والحارس محمد العويس.

وأهدر اللاعب فهد المولد فرصة إحراز هدف التعادل، كما أهدر سلمان الفرج فرصة تهديفية حقيقية، وذلك بعد تألق من حارس فيتنام.

وشهدت المباراة في الدقيقة الـ18 خروج اللاعب عبدالله عطيف متأثرًا بالإصابة، وشارك بدلًا منه اللاعب محمد كنو.

جدير بالذكر أن المباراة تُقام بين المنتخبين على ملعب ” مرسول بارك” في الرياض.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة