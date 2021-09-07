سامي الجابر أول سعودي في أساطير الفيفا

المواطن ـ إسلام البشبيشي

كشف نجم الهلال والمنتخب الوطني السابق، سامي الجابر، عن سعادته، وذلك بعدما شاهد تقييماته ضمن قائمة أساطير لعبة “فيفا 2022” رسميًّا.

وكانت شركة “EA Sports” قد أعلنت عن أبرز المنضمين لـFIFA 22 Ultimate Team، التي سيتم إصدارها في شهر أكتوبر المقبل، ووجد النجم سامي الجابر كأول لاعب سعودي وعربي ضمن أساطير اللعبة.

أول تعليق لـ سامي الجابر بعد وجوده ضمن أساطير فيفا

وقال سامي الجابر، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إنه أصبح أول لاعب في التاريخ العربي والسعودي، تصنع له، لعبة “فيفا“، بطاقة “ألتيميت”، الخاصة بالنسخة المقبلة.

تقييمات سامي الجابر في فيفا

ونشر الجابر، تقييم المختصين، له في بطاقة “فيفا”، كالتالي: “التقييم العام: 86، والسرعة: 88، والمهارة: 86، والتسديد: 83، والتمرير: 75، والقوة الجسدية: 71، والدفاع: 44”.

الجدير بالذكر أن، سامي الجابر صاحب الـ48 عامًا، هو أحد أبرز من لمس كرة القدم في تاريخ الكرة العربية، إذ تألق مع الهلال في الفترة من 1989 حتى عام 2007، كما خاض تجارب قصيرة مع الغرافة القطري، وولفرهامبتون وندرز الإنجليزي.

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