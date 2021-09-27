ظهر سامي الجابر نجم الكرة السعودية ونادي الهلال السابق في لعبة فيفا 2022 الجديدة كأول لاعب عربي يظهر في النسخة الجديدة للعبة الإلكترونية الأشهر حول العالم.

تعليق سامي الجابر

وتحدث الجابر قائلًا: ” سعيد لأنني أمثل الكرة السعودية والعربية في فريق Ultimate في لعبة فيفا 2022، استمتعوا باللعبة وأراكم قريبًا في الملعب”.

وعرض مقطع فيديو دعائي للعبة، احتفالية الجابر الشهيرة بهدفه في شباك المنتخب التونسي في كأس العالم 2006 في ألمانيا، حيث انتهت المباراة وقتها بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق بين السعودية وتونس.

إنجازات الجابر مع الأخضر

وفاز الجابر مع المنتخب السعودي بلقب كأس أمم آسيا عام 1996، كما سبق له وأن شارك مع الأخضر في مونديال 1994 و 1998 و 2002 و 2006.