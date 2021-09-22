حقق لاعب فريق الفيحاء، سامي الخيبري، رقمًا مميزًا بعد مرور 5 جولات من عمر بطولة دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

الخيبري الأكثر تشتيتًا :

وحصل الخيبري لاعب الفيحاء ، علي لقب أكثر لاعبي الدوري تشتيتًا للكرة بمعدل 33 مرة، فيما حلّ لاعب الرائد محمد سالم في المركز الثاني بمعدل 29 مرة.

وجاء لاعب الشباب أحمد شراحيلي ولاعب الاتفاق سعيد اليامي في المركز الثالث بمعدل 28 مرة، فيما حلّ لاعب الاتحاد أحمد حجازي رابعًا بمعدل 26 مرة بالتساوي مع لاعب ضمك سيرجيو فيتور.

الفريق الفيحاوي يستضيف الأهلي:

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضد نظيره الأهلي، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات جولة “هي لنا دار” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الفيحاوي المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المركز العاشر برصيد 5 نقاط.