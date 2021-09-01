سببان وراء عدم بيع محمد الشناوي لـ النصر

المواطن - محمد سمعه

حسم النادي الأهلي المصري مصير حارس مرماه، المصري محمد الشناوي وذلك بعد اهتمام نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة بالتعاقد معه.

وحاول النصر التعاقد مع الحارس الشناوي صاحب الـ32 عامًا بسبب رحيل الحارس الأسترالي برادلي جونز عن العالمي، لكن الأهلي رفض بيعه بسبب عدم وجود بديل له على نفس الكفاءة ومستوى الحارس، بالإضافة إلى استعداد الأهلي للمشاركة في بطولتي كأس السوبر الإفريقي وكأس العالم للأندية في العام الحالي.

موسيماني يرفض رحيل محمد الشناوي

وكان المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق الكروي الأول بـ الأهلي رفض شكلًا وموضوعًا رحيل الشناوي كونه ركيزة من الركائز الأساسية للفريق الكروي الأول.

يذكر أن بعض التقارير كانت أشارت إلى أن الأهلي المصري كان سيرحب ببيع الشناوي مقابل نيل 5 ملايين يورو لكن المارد الأحمر استبعد نهائيًا فكرة بيع حارسه والتربح من بيعه ماديًا.

وشارك محمد الشناوي مع منتخب مصر في كأس العالم 2018 وفي كأس أمم إفريقيا 2019.

ألقاب الشناوي مع الأهلي

وتُوج الشناوي بالعديد من الألقاب مع الأهلي وهي ” دوري أبطال إفريقيا مرتين، الدوري المصري 6 مرات، كأس مصر مرتين، كأس السوبر المصري مرتين، كأس السوبر الإفريقي مرة واحدة، برونزية كأس العالم للأندية 2020″.

وانضم الشناوي لـ الأهلي في صيف 2016 قادمًا من فريق بتروجيت المصري، كما سبق له وأن لعب في صفوف ناديي حرس الحدود وطلائع الجيش.

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