سبب تراجع مستوى نادي الاتفاق

المواطن - مروة نبيل

يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق من تراجع المستوى خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

فوز وحيد للاتفاق:

واكتفى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بتحقيق فوز وحيد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، عندما تجاوز الباطن بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى، وتعادل في 3 مباريات، وخسر مواجهة أمام الهلال.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع النصر صاحب المركز الثامن.

سر تراجع نادي الاتفاق:

وقال الإعلامي عيسى الجوكم: “سيناريو التذبذب في نتائج الاتفاق مستمر من عدة مواسم.. الاتفاق كان الفريق الثاني للعديد من مشجعي الأندية الثانية نظير الكرة الجميلة التي كان يقدمها الفريق في الثمانينات والتسعينات الميلادية”.

وتابع خلال تصريحاته لبرنامج “المنصة” عبر إذاعة “ألف ألف”: “نادي الاتفاق من الأندية الكبيرة ولكن لم يسلك دربًا واضحًا طيلة السنوات الماضية لا نحو المنافسة على الألقاب ولا على مراكز معينة في الوسط”.

وأضاف: “الاتفاق فرط بالعديد من النجوم الذين كانوا سيشكلون عمادًا لعودة الاتفاق للمنصات على غرار عبدالرحمن العبود.. القيمة السوقية للاتفاق ارتفعت وأصبح في الترتيب الرابع بين الكبار في ذلك، وقيمة الصرف المعلنة من إدارته وصلت إلى 100 مليون ريال”.

واختتم الجوكم تصريحاته قائلًا: “كوايسون تم التعاقد معه بـ4 مليون يورو، ما يضع علامة استفهام حول توازي ذلك مع حاجة الفريق… تساؤل كبير أطرحه أمام الاتفاقيين، هل استمرار العطوي عناد من إدارة الدبل لأم هو للمصلحة الفنية؟!”.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة