سبب توتر علاقة سعيد العويران والهلال

المواطن - مروة نبيل

كشف نجم نادي الشباب والمنتخب السعودي السابق، سعيد العويران، سبب توتر علاقته مع الهلال، مشيدًا في الوقت ذاته بجمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم.

سعيد العويران يكشف سبب توتر علاقته مع الهلال:

وأوضح سعيد العويران كواليس انتقال اللاعب الراحل خميس العويران إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مؤكدًا في الوقت ذاته أن ذلك سبب توتر علاقته مع الهلال.

وقال النجم الشبابي: “نعم أنا نقلت الراحل خميس العويران إلى الاتحاد لأن منصور البلوي دبل عرض الهلال البالغ 750 ألف ريال، وهذا سبب توتر علاقتي معهم”.

وتابع سعيد العويران تصريحاته قائلًا: “جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم برئاسة الأسطورة ماجد عبدالله هي من قدمت منزل لعائلة اللاعب الراحل خميس العويران”.

واختتم سعيد العويران تصريحاته بشأن الزعيم لقناة 24 الرياضية قائلًا: “أنفي أني قلت إن الهلال حصل على بطولاته بالسرقة”.

وفاة خميس العويران بعد صراع مع المرض:

ويُعد الراحل خميس العويران واحدًا من أبرز لاعبي كرة القدم السعودية ونادي الهلال، حيث قدم أداء مميزًا طوال مسيرته ونجح في التتويج ببطولات عديدة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتوفي نجم المنتخب السعودي وناديي الهلال والاتحاد السابق، خميس العويران عن عمر يُناهز 46 عامًا، يناير عام 2020، بعد معاناة مع المرض، حيث تعرض لوعكة صحية قبل عام، وخضع لعملية جراحية دقيقة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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