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سبب توجه السعوديين للتداول في سوق الأسهم الأمريكية

سبب توجه السعوديين للتداول في سوق الأسهم الأمريكية

2021/09/10
الساعة 12:50 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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سبب توجه السعوديين للتداول في سوق الأسهم الأمريكية
المواطن - الرياض

بلغ حجم تداول المواطنين السعوديين في سوق الأسهم الأمريكية ما يقارب الـ 323 مليار ريال.

وتحدث عبدالله الربدي -عضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية، عن أسباب اتجاه السعوديين للتداول في سوق الأسهم الأمريكية.

وقال الربدي، إن سوق الأسهم الأمريكية هو الأكثر تطورًا من بين الأسواق المالية حول العالم، ويمكن أن تعرف اتجاهات المستقبل من خلال هذا السوق.

 


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