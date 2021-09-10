سبب توجه السعوديين للتداول في سوق الأسهم الأمريكية

المواطن - الرياض

بلغ حجم تداول المواطنين السعوديين في سوق الأسهم الأمريكية ما يقارب الـ 323 مليار ريال.

عبدالله الربدي -عضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية- يشرح أسباب توجه السعوديين إلى الاستثمار في الأسهم الأمريكية#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/jP1KK8n2zS — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 9, 2021

وتحدث عبدالله الربدي -عضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية، عن أسباب اتجاه السعوديين للتداول في سوق الأسهم الأمريكية.

وقال الربدي، إن سوق الأسهم الأمريكية هو الأكثر تطورًا من بين الأسواق المالية حول العالم، ويمكن أن تعرف اتجاهات المستقبل من خلال هذا السوق.

323 مليار ريال..

قراءة تحليلية لحجم تداول السعوديين في سوق الأسهم الأمريكية يقدمها عبدالله الربدي -عضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/e72I4IOhD3 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 9, 2021

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