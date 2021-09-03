سبب رفض احتجاج الأهلي

المواطن - محمد سمعه

كشفت لجنة الانضباط والأخلاق عن السبب وراء رفضها لاحتجاج النادي الأهلي على هدف نادي ضمك، وذلك خلال مباراة الفريقين بالجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حكم مباراة الأهلي وضمك لم يخطئ:

وأكدت الانضباط أنها خاطبت لجنة الحكام التي أرسلت تقريرًا مقيم لم يرد فيه ما يفيد بوجود خطأ فني صُدر من حكم المباراة ماجد الشمراني كما تضمن الإفادة عدم وجود أي خطأ فني وقع فيه الحكم بجانب عدم وجود سوء لتطبيق قانون كرة القدم.

لجنة الحكام تشرح التفاصيل:

كما زودت لجنة الحكام، نظيرتها الانضباط بنسخة من مخاطبتها للمدير الفني للمجلس الدولي لكرة القدم، الذي أكد على عدم وجود خطأ فني وقع فيه الحكم.

وكان اللاعب الجزائري العربي هلال سوداني سجل هدف التعادل سريعًا لـ ضمك في شباك الراقي بعد مرور دقيقة واحدة من هدف اللاعب السنغالي الحسن نداو، حيث استغل ضمك تراجع لاعبي الراقي من الاحتفال بهدفهم، ليباغتهم فارس الجنوب بهدف التعادل.

وقال برنامج “أكشن مع وليد”، المذاع على قناة MBC Action: إن الراقي تقدم باحتجاج على مباراته مع ضمك ويطالب بإعادة المباراة، مبررًا ذلك بوجود خطأ فني في الهدف الأول؛ لأن الكرة لعبت ولاعبي الأهلي في ملعب فريق ضمك.

يذكر أن الحكم المصري السابق سمير محمود عثمان كان أكد على أن المباراة يجب أن تُعاد وحكم المباراة هو من أخطأ ووضع الاتحاد السعودي لكرة القدم في مأزق.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة