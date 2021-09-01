سبب عدم تعاقد الرائد مع لاعب أجنبي سابع

المواطن - محمد سمعه

أصدر نادي الرائد- قبل قليل- بيانًا حول السبب وراء عدم التعاقد مع لاعب أجنبي سابع للفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية التي انتهت مساء أمس الثلاثاء في السعودية.

نص بيان الرائد:

وجاء نص بيان رائد التحدي كالتالي: “إدارة النادي تعرب عن شكرها لكافة عشاق النادي في رفعة النادي وتحقيق تطلعاتهم بتدعيم الفريق الأول بلاعبين يخوض فيهم غمار منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الحالي”.

وأضاف بيان النادي: “بذلت الإدارة جهودًا كبيرة في تدعيم صفوف الفريق الأول بلاعبين محليين وأجانب خلال الميركاتو الصيفي، ومع اهتمام إدارة النادي باختيار العناصر التي تخدم الفريق الأول، حيث إن المفاوضات مع اللاعبين الذي تم التحدث معهم كان بالتشاور مع الجهاز الفني وتم اكتشاف أنه لم يكن هناك إضافة كبيرة للفريق أو تتفوق فنيًّا على اللاعبين الموجودين ، مع الحرص على الحفاظ على حقوق النادي وتماشيًا مع ميزانية النادي”.

وتابع بيان الرائد: “وكان هناك توجه من الإدارة بعدم قيد لاعب أجنبي سابع، وهذا يعني الاكتفاء بالأجانب الموجودين لإسعاد كافة الجماهير الرائدية”.

صفقات رائد التحدي بالميركاتو الصيفي:

وكان رائد التحدي نجح من قبل في ضم الغاني كريستيان أتسو لاعب تشيلسي الإنجليزي السابق والبرازيلي إدواردو هنريكي واللاعب محمد سالم لاعب الشباب السابق قبل ضم الحارس الإسباني إياجو هيريرين.

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