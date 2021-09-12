سبب غياب محمد مجرشي عن الأهلي ضد التعاون

المواطن - مروة نبيل

أعلن النادي الأهلي، قبل قليل، عن غياب مهاجم الفريق لأول لكرة القدم، محمد مجرشي عن مواجهة التعاون.

محمد مجرشي يغيب للإصابة

وأشار النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن محمد مجرشي تعرض لإصابة أثناء عمليات الإحماء قبل مواجهة الأهلي ضد التعاون؛ وحل اللاعب هيثم عسيري، بديلاً له في التشكيلة الأساسية للمباراة.

وكان المدير الفني بيسنيك هاسي قد أعلن عن التشكيلة الأساسية لفريق الأهلي ضد التعاون، وجاءت كالتالي؛ محمد العويس، ريان حامد، دانكلير، محمد خبراني، أليوسكي، نوح الموسى، فيليب، باولينيو عبدالرحمن غريب، الحسن نداو ومحمد مجرشي.

على الجانب الآخر، يُعاني الراقي في مباريات التعاون ضد الأهلي الأخيرة، بالإضافة إلى غياب الانتصارات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويسعى لمصالحة جماهيره وتحقيق الفوز، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأهلي ضد التعاون

وانطلقت، قبل قليل، مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد التعاون، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطة واحدة، فيما يقع الراقي في المركز الـ12 بـ3 نقاط.

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