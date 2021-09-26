أعلنت الفنانة الكويتية سعاد سليمان – سعودة – اعتزالها التمثيل بشكل تام والتفرغ لحياتها العائلية والدراسية.

وقالت سعودة التي أعلنت قبل فترة ارتداء الحجاب في مقطع فيديو متداول إنه تم قبولها في برنامج دراسي كانت تطمح له من فترة وأنها ستتفرغ للدراسة.

وتابعت سعودة : ” أني انقبلت الحمد لله بتربية أساسية التخصص اللي أبيه، بخلي حياتي دراسة وعيالي، مو فاضية حق التمثيل”.

من هي سعاد سليمان ؟

يذكر أن سعودة، ممثلة كويتية من مواليد 23 أكتوبر 1992 هي ابنة الممثلة مي البلوشي وابنة أخت الفنانات مرام وهند البلوشي وشقيقتها هي المغنية شيماء.

بدأت سعودة حياتها الفنية عام 2013 بتقديم برنامج “كاش مو بلاش” على قناة الشاهد بمشاركة والدتها مي البلوشي، اتجهت للتمثيل بعد ذلك وقدمت أكثر من عمل خلال هذه الفترة، وفي مطلع عام 2021 ارتدت الحجاب، وفي يونيو من نفس العام حصلت على شهادة الثانوية العامة.

أشهر الأعمال التي شاركت فيها

وشاركت سعاد سليمان في العديد من الأعمال من بينها “للحب كلمة” عام 2014 بمشاركة جاسم النبهان، أسمهان توفيق، زهرة الخرجي، عبدالإمام عبدالله، هيا عبدالسلام، فؤاد علي ومسلسل “ثريا” مع سعاد عبدالله، زهرة الخرجي، صمود، حسين المهدي ومسلسل العافور مع عبدالحسين عبدالرضا، حسن البلام، إلهام الفضالة، أحمد السلمان، جمال الردهان ومسلسل سقف واحد مع أحمد السلمان، سلمى سالم، أمل عباس، مي البلوشي.

وفي 2016 شاركت في مسلسل المحتالة مع هدى حسين، سحر حسين، عبدالرحمن العقل، حلا، مرام، هيا الشعيبي وفي 2017 شاركت في مسلسل كان في كل زمان مع سعاد عبدالله وفي 2019 شاركت في مسلسل إفراج مشروط مع خالد أمين، جاسم النبهان، مي البلوشي، سلمى سالم وفي نفس العام شاركت في عملين آخرين هما “أنا عندي نص” مع سعاد عبدالله، هدى الخطيب، سلمى سالم و “من حقي أحب” مع ريم ارحمة، علي كاكولي، شيماء سليمان، مي البلوشي.