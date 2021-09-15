سعودية تبتكر مغسلة للوضوء تنهي معاناة كبار السن

المواطن - الرياض

نجحت فتاة سعودية في الحصول على براءة تصميم نموذج صناعي من الهيئة السعودية للملكية الفكرية، بعد أن ابتكرت مغسلة للوضوء تنهي من خلالها معاناة كبار السن.

فيديو | المخترعة رولا بكر: مغسلة عملية الوضوء تنهي معاناة كبار السن وتوقف هدر المياه#برنامج_اليوم pic.twitter.com/ck4DPhZLeK — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) September 14, 2021

مغسلة توقف هدر المياه:

وصرحت المخترعة رولا بكر، خلال حوارها ببرنامج اليوم على قناة الإخبارية، بأن المغسلة تساعد كبار السن أثناء الوضوء وتخلصهم من عناء رفع الأرجل للأعلى، كما أنها توقف هدر المياه، مشيرةً إلى أن تطبيق الفكرة يُظهر المجتمع الإسلامي بمظهر حضاري أمام العالم.

وتابعت أن تصميم المغسلة للوضوء يعتمد على صنبورين، أحدهما في الأعلى والآخر في الأسفل لغسل القدم بسهولة، وطورت التصميم ليكون هناك تجفيف بطريقة كهربائية من أجل تقليل هدر الماء، كاشفة أن التصميم استغرق منها قرابة العام ليخرج بصورة مكتملة.

صعوبات:

ولفتت إلى أن أكثر الصعوبات التي واجهتها هي عملية التسويق وتغيير التصميمات، متمنيةً أن يصل اختراعها لكل منزل، وينفذ في الأماكن العامة، وأن يكون هناك جمعيات تتبنى مشاريع المخترعين وتساعدهم.

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