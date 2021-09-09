سعود الصرامي يكشف تفاصيل استضافة مصر لـ كأس العالم لـ الأندية

المواطن - محمد سمعه

كشف سعود الصرامي الإعلامي الرياضي والمتحدث الرسمي باسم نادي النصر، عن أن مصر سوف تستضيف بطولة كأس العالم للأندية للعام الحالي بدلًا من اليابان وذلك بعد اعتذار الأخيرة.

وكانت اليابان اعتذرت عن استضافة مونديال الأندية لعام 2021، بسبب انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا بالأراضي اليابانية حسبما ذكرت صحيفة Daily Mail البريطانية.

وغرد الصرامي قائلًا عبر “تويتر” اليوم الخميس: ” مصر العزيزة بديل اليابان في استضافة مونديال الأندية، الزمالك بطل الدوري، الأهلي بطل إفريقيا، تأكدت مشاركتهما”.

الأهلي شارك 6 مرات والزمالك يسعى للأولى

وسبق لـ الأهلي المصري أن شارك في مونديال الأندية 6 مرات كان آخرها في فبراير الماضي عن نسخة 2020، واحتل المارد الأحمر وقتها المركز الثالث في البطولة ليُتوج بالميدالية البرونزية، بينما كان الزمالك قريبًا من المشاركة في نسخة مونديال الأندية 2002 بعد تتويجه بـ دوري أبطال إفريقيا آنذاك لكن البطولة تم إلغاؤها.

الدول المتنافسة لاستضافة كأس العالم للأندية

وكانت شبكة ESPN الرياضية أشارت إلى أن قطر تُعتبر الدولة الأقرب لاستضافة كأس العالم للأندية، وذلك لتعزيز استعداداتها لتنظيم مونديال 2022، إلا أن انشغالها بتنظيم النسخة الأولى من كأس العرب في ديسمبر والسوبر الإفريقي قد يبعدها عن المسابقة.

وتُعد السعودية الاحتمال الثاني الأقرب إلى استضافة مونديال الأندية، خاصة أن رئيس اتحاد الكرة، ياسر المسحل أعلن عن مخاطبة فيفا رسميًا، ولكنه أكد أن هناك بلدًا بديلًا وفي حالة عدم قدرته على تنظيم البطولة ستُقام في المملكة.

وفي السياق ذاته، أشارت تقارير إلى احتمالية إقامة كأس العالم للأندية 2021 في إنجلترا، نظرًا لقدرتها على استضافة المسابقات العالمية، على أن يحسم فيفا الموقف النهائي للدولة المضيفة خلال الأيام المقبلة.

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