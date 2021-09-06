سعود الطبية تحذر: النظارات الشمسية المقلدة خطر يهدد العيون

المواطن - واس

حذرت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم العيون من النظارات الشمسية المقلدة رديئة الصنع، مؤكدة بأنها تشكل خطرا يفوق بمراحل مخاطر ضوء الشمس.

خطر النظارات المقلدة

وأوضح استشاري ورئيس قسم طب العيون بالمدينة د.ناصر المطيري بأن من أهم الأضرار التي تأتي من النظارات الشمسية المقلدة هي خداع حدقة العين والسماح بدخول أشعة الشمس الفوق بنفسجية، مما يسبب إلحاق الضرر بها، و تؤدي هذه الأشعة عند دخولها لشبكية العين إلى دمارها وبالتالي حدوث مشكلات بالنظر، إضافة إلى زغللة بالعين وصداع متكرر عند ارتدائها، بينما تحتوي النظارات الأصلية على مرشحات لحماية العين على عكس المقلدة لذا تسبب ازدواجية الرؤية و ألم بالعينين.

وأشار د.المطيري بأن دخول كمية كبيرة من الأشعة فوق البنفسجية توسع بؤبؤ العين ومن ثم تضر القرنية و الملتحمة بالعين و يحدث ما يعرف بـ ظفر العين وهو نتيجة نمو طبقات مليئة بالشعيرات الدموية التي تسببها أشعة الشمس، وتسبب أيضًا جفافًا بالعين مما يقلل إفراز الغدد المسؤولة عن الدموع بسبب أشعة الشمس الفوق بنفسجية، إضافة إلى تكوّن المياه البيضاء بسبب انتشار البكتيريا والفيروسات التي تسببها تلك النظارات لأنها تؤدي الى تعرق العين.

طبيعة النظارات الأصلية

ونوه د.المطيري بأن النظارات الأصلية تصنع من مواد طبية على عكس النظارات المقلدة، حيث تبلغ نسبة الأشعة المرئية النافذة أقل من 70% ، بينما تحتوي النظارة المقلدة على الكثير من الشوائب والتموجات والتي تسبب أضرارًا مثل التعب والتشوش بالرؤية ليصل الأمر إلى المياه الزرقاء على العين، ويؤدي ارتداء تلك النظارات إلى الآلام والصداع ولكن في بعض الحالات يؤدي ارتدائها لفترات طويلة إلى ضعف في الإبصار وربما فقده تماما، وأن ومن أسوأ الأعراض الجانبية للنظارات الشمسية المقلدة الإصابة بنوع من السرطان يسمى سرطان الخلايا القاعدية و يظهر بصورة بقعة أو التهاب في الجفن.

ونصح د.المطيري أي شخص يريد اقتناء نظارة شمسية باختيار نوع طبي ومعروف مصنوعًا من مواد طبية جيدة أكثر من كونها أحد خطوط الموضة، فهي تعكس الأشعة فوق البنفسجية (أ) و(ب) سواء في الأيام الشمسية أو التي تتكاثر فيها الغيوم.

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