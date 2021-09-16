سعود الطبية تنهي معاناة مريض ثلاثيني من كتلة في الغدة الزعترية

المواطن - الرياض

نجح فريق طبي متخصص في قسم جراحة الصدر بمدينة الملك سعود الطبية من إجراء عملية نوعية لمريض ثلاثيني يعاني من وجود كتلة في الغدة الزعترية التي قد تنمو وتتحول إلى ورم أكثر خطرًا في المستقبل، حيث تم استئصالها.

المريض يتماثل للشفاء

وأوضح استشاري جراحة الصدر بالمدينة، الدكتور محمد صالح إسحاق، أن العملية أجريت عن طريق المنظار كأول عملية استئصال للغدة الزعترية عن طريق المنظار في المدينة، حيث تماثل المريض للشفاء وتم إخراجه من المدينة في اليوم التالي من العملية.

وأشار “إسحاق” إلى أن مثل هذه الأورام عادة ما يتم استئصالها عبر الشق الأمامي لعظمة القص وهو ما يعتبر من العمليات الصعبة والمؤلمة جدًا والتي تحتاج إلى فترة نقاهة قد تتجاوز أسابيع، إلا أن الطريقة الحديثة والمتمثلة باستئصال الغدة عن طريق المنظار تقلل من المضاعفات المتوقعة بعد العملية وتقلل من فترة تواجد المريض في المستشفى.

رعاية صحية متكاملة

وأضاف أن قسم جراحة الصدر يعمل على إجراء الجراحات المتقدمة في الصدر عن طريق المناظير وفق أحدث الأساليب والتقنيات الجراحية الحديثة، مواكبًا بذلك التميز والتقدم الذي تعمل علية مدينة الملك سعود الطبية حتى تكون رائدة في تقديم الرعاية الصحية المتكاملة للمريض والمجتمع بمستوى مميز.

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