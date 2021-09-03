سفيان بن دبكة مستمر مع الفتح حتى 2024

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الفتح، مساء اليوم الجمعة، عن تجديد عقد نجمه الجزائري سفيان بن دبكة مع الفريق حتى صيف 2024.

سبب بقاء سفيان بن دبكة في الفتح:

وذكر الموقع الرسمي للنموذجي عبر الإنترنت أن المدرب البلجيكي يانيك فيريرا قرر الإبقاء على ابن دبكة مع الفريق بسبب ما يقدمه من أداء فني جيد مع الفريق.

وانضم ابن دبكة إلى النموذجي في يناير 2020 قادمًا من نادي مولودية الجزائري.

وكان ابن دبكة سجل هدفًا لـ النموذجي في شباك فريق الفيحاء بالجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 21 أغسطس الماضي.

تعديل موعد مباراة الباطن والنموذجي:

وفي وقت سابق، أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تعديل موعد إقامة مواجهة الباطن ضد الفتح التي ستقام في الجولة الرابعة من مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت المباراة ستقام السبت 11 سبتمبر الجاري، في إطار رابع جولات الدوري، قبل تعديل الموعد.

وتقرر إقامة اللقاء، يوم الأحد 12 سبتمبر، على ملعب نادي الباطن.

ويأتي قرار لجنة المسابقات، بسبب تمديد أيام المباريات الدولية بقارة أمريكا الجنوبية، ليومين إضافيين.

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