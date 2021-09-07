سفير اليابان لدى السعودية يتناول المفطح بالخمسة

المواطن - الرياض

نشر سفير اليابان لدى المملكة فوميو إيواي، مقطع فيديو طريف أثناء تجربة تناول المفطح في وجبة غداء مع مسؤولين.

جربت تناول المفطح بالخمسة في وجبة الغداء واستعنت بنصائح من سعادة المحافظ حتى أجيد تناول الطعام بالخمس 😅 pic.twitter.com/hEx8w6Cznt — Iwai Fumio🇯🇵 (@FumioIwai) September 6, 2021

تناول المفطح:

وقال السفير تعليقًا على الفيديو الذي نشره على حسابه بموقع تويتر: “جربت تناول المفطح بالخمسة في وجبة الغداء، واستعنت بنصائح من سعادة المحافظ حتى أجيد تناول الطعام بالخمسة”.

والمفطح يتكون من اللحم، والأرز، والكثير من البهارات، مثل القرفة والقرنفل والهيل والفلفل الأسود والزعفران وقليل من الثوم، ويضاف إليه المكرونة المسلوقة ويزين بالبيض المسلوق.

زيارة للسفير في جامعة شقراء:

وكان رئيس جامعة شقراء، الدكتور علي السيف، قد استقبل اليوم سفير اليابان لدى المملكة فوميو إيواي، وتجول السفير على منشآت الجامعة ومبانيها وكلياتها، شملت المكتبة المركزية للجامعة، وسكن أعضاء هيئة التدريس، كما شاهد عرضًا تقديميًّا احتوى على نبذة تعريفية عن الجامعة ونشأتها وأعداد الطلبة والمنسوبين والكليات، وشرحًا عن المشاريع والمنشآت الجديدة في مختلف المحافظات التي تقع ضمن نطاقها الجغرافي.

وأشاد السفير بما شاهده من منشآت وتجهيزات، وما لمسه من خطط طموحة للجامعة للارتقاء بالعملية التعليمية من خلال المشاريع التي يتم تنفيذها.

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