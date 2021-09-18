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سلطان الغنام يُعيد النصر لـ الكلاسيكو بهدف التعادل
في شباك نادي الاتحاد

سلطان الغنام يُعيد النصر لـ الكلاسيكو بهدف التعادل

2021/09/18
الساعة 9:22 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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سلطان الغنام يُعيد النصر لـ الكلاسيكو بهدف التعادل
المواطن - محمد سمعه

نجح الظهير الأيمن سلطان الغنام في إحراز هدف التعادل لـ النصر في شباك نادي الاتحاد، وذلك في كلاسيكو الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سلطان الغنام يعيد النصر للقاء:

وارتدت الكرة من الحارس مارسيلو جروهي جارس الاتحاد، ليجدها الغنام أمامه ويسددها مباشرة دون تفكير معلنة هدف التعادل للعالمي بالدقيقة الـ37.

العبود افتتح الأهداف:

وكان  اللاعب عبدالرحمن العبود نجح في إحراز الهدف الأول للعميد في الدقيقة العاشرة، بعد تمريرة متقنة من اللاعب رومارينيو إثر مراوغته للاعبين من العالمي، ليسددها العبود بمنتهى الثقة في شباك وليد عبدالله حارس أصفر العاصمة.

وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب “مرسول بارك” في الرياض.

 


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