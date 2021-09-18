سلطان الغنام يُعيد النصر لـ الكلاسيكو بهدف التعادل

المواطن - محمد سمعه

نجح الظهير الأيمن سلطان الغنام في إحراز هدف التعادل لـ النصر في شباك نادي الاتحاد، وذلك في كلاسيكو الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هدف التعادل لفريق النصر سجله اللاعب سلطان الغنام عند الدقيقة 37#النصر 1 – 1 #الاتحاد#النصر_الاتحاد#قنوات_SSC pic.twitter.com/1Gw3pGxSoZ — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 18, 2021

سلطان الغنام يعيد النصر للقاء:

وارتدت الكرة من الحارس مارسيلو جروهي جارس الاتحاد، ليجدها الغنام أمامه ويسددها مباشرة دون تفكير معلنة هدف التعادل للعالمي بالدقيقة الـ37.

العبود افتتح الأهداف:

وكان اللاعب عبدالرحمن العبود نجح في إحراز الهدف الأول للعميد في الدقيقة العاشرة، بعد تمريرة متقنة من اللاعب رومارينيو إثر مراوغته للاعبين من العالمي، ليسددها العبود بمنتهى الثقة في شباك وليد عبدالله حارس أصفر العاصمة.

وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب “مرسول بارك” في الرياض.

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