سجلت السيدة إيديث مورواي تراينا، من فلوريدا، الولايات المتحدة، البالغة 100 عام، رقمًا قياسيًا عالميًا دخلت به موسوعة جينيس، وذلك باعتبارها أكبر لاعبة تمارس رياضة رفع الأثقال.

وقالت السيدة لصحيفة USA Today: اكتشفت مع مرور الوقت أني أكثر صحة، مضيفة أن هناك تأثيرًا إيجابيًا عليها عند ممارسة رياضة رفع الأثقال.

الشغف برياضة رفع الأثقال بدأ في عمر التسعين

وتابعت: في التسعينيات من عمري، كنت مدربة رقص، وذلك عندما بدأ شغفي برياضة رفع الأثقال، لكني كنت مترددة في الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية في البداية.

أوضحت أن صديقتها كارمن جوتويرث، 77 عامًا، أرادت أن تبدأ تمرينًا روتينيًا يساعد في درء مرض هشاشة العظام لكنها لم ترد أن تفعل ذلك بنفسها، ومن هنا بدأت الصديقتان في تشجيع بعضهما للذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية.

وقام أحد المدربين في تامبا بتعليمهما رفع الأثقال، وبعد تسع سنوات، ما زالتا مشاركتين في برنامج رفع الأثقال.

وتابعت: كنت أذهب بشكل منتظم، ووجدت أنني أستمتع بها، وكنت أتحدى نفسي لأتحسن قليلًا، وبالفعل لم يمض وقت طويل إلى وكنت جزءًا من الفريق، والآن أستطيع رفع 150 رطلًا أو أكثر.