شؤون الحرمين توزّع 100 مراقب على الأبواب

المواطن - واس

هيأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدور الأول وسطح توسعة الملك فهد تزامناً مع زيادة أعداد المصلين ومرتادي بيت الله الحرام، خلال موسم العمرة، وبما يضمن تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.

رفع الاستعدادات:

وأوضح مدير إدارة الأبواب بالمسجد الحرام فهد المالكي أن الإدارة رفعت كامل استعداداتها لاستقبال المصلين ومرتادي بيت الله الحرام في توسعة الملك فهد بالدور الأول والسطح، وجندت أكثر من (100) مراقب للأبواب، استعدادا لفتح (سلم باب الملك فهد، سلم الشبيكة، باب ٧٤، ٨٤)، وفق خطة الإدارة التي تركز على الإجراءات الاحترازية وتوفير بيئة صحية وآمنة، تضمن سلامة قاصدي المسجد الحرام عند وفودهم لأداء النسك والعبادات.

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