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شؤون الحرمين توزّع 2000 وجبة إفطار صائم بالمسجد الحرام
وفق الاشتراطات الصحية وتحقيق الإجراءات الاحترازية

شؤون الحرمين توزّع 2000 وجبة إفطار صائم بالمسجد الحرام

2021/09/13
الساعة 11:16 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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شؤون الحرمين توزّع 2000 وجبة إفطار صائم بالمسجد الحرام
المواطن - واس

قامت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية ممثلة في الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية بالمسجد الحرام، بمبادرة توزيع وجبات إفطار صائم يومي (الاثنين والخميس) من كل أسبوع، والأيام البيض.

2000 وجبة: 

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية سعود الزهراني أن الإدارة حرصت على توفير أكثر من ( 2000) وجبة وفق الاشتراطات الصحية وتحقيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حفاظاً على سلامتهم، مشيرًا إلى أنه تم التوزيع في أرجاء المسجد الحرام ( صحن المطاف – المطاف الدور الأول – توسعة الملك فهد ” الأرضي/ الأول ” – المسعى ” الأرضي/ الأول ” وتوزيع الوجبات للمعتمرين والزوار وتقديم الضيافة كذلك وهي عبارة عن معمول وتمر وزعت على (6000) مستفيد.

200 سجادة: 

وبين أنه تم استقبال الطائفين في صحن المطاف وتوزيع سجادات صلاة عليهم بعدد (200) سجادة (حرماً آمناً) لضمان سلامتهم وصحتهم وتوزيع عبوات الماء بعدد (1200) عبوة.
وأكد الزهراني أن هذه المبادرات تأتي انطلاقًا من حرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لتقديم أفضل وأرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام.


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