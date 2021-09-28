احتفلت محافظة سراة عبيدة، بمشاركة الجهات الحكومية بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 برعاية المحافظ مسفر بن حامد آل محضي، وبحضور مديري الإدارات الحكومية، ومشايخ وأعيان المحافظة والمراكز التابعة لها تحت إجراءات احترازية.

فعاليات حفل اليوم الوطني

وقدم الشاعر محمد بن نغموش قصيدة وطنية بهذه المناسبة نالت استحسان الحضور لما فيها من معانٍ وطنية جميلة بعد ذلك قدم كل من الفنانين عبدالله حامد وخالد حامد وحسين آل لبيد وعبدالله مخلص أوبريت غنائيًا متنوعًا ومميزًا تغنّى معه الحضور وأحيوا بها ليلة وطنية اعتزازًا وفخرًا بالذكرى الـ 91 على تأسيس وتوحيد المملكة العربية السعودية.