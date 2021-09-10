شاهد.. أول صورة للسفينة الجانحة في قناة السويس

المواطن - متابعة

نشرت وسائل الإعلام المصرية صورًا للسفينة الجانحة في قناة السويس، قبل إعادة تعويمها بنجاح.

جنوح مؤقت

ولفت رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع في هذا الصدد إلى قيام الهيئة بالتعامل السريع مع جنوح مؤقت لإحدى السفن العابرة للقناة وهي سفينة الصب CORAL CRYSTAL خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الشمال بالكيلو متر ٥٤ ترقيم قناة بتفريعة البلاح الغربية، بحمولة قدرها 43 ألف طن، مؤكدًا على أنه تم التعامل مع السفينة باحترافية بواسطة قاطرات الهيئة.

السفينة تعبر القناة

واستأنفت السفينة عبورها بالقناة، مؤكدًا على عدم تأثر حركة الملاحة حيث تم توجيه السفن التالية لها للعبور من تفريعة البلاح الشرقية، وتم التعامل مع الأمر واستكمال السفينة لرحلتها عبر القناة وعبور كافة السفن من الاتجاهين.

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