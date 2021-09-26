نشر الكرملين لقطات فيديو من إجازة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بداية الشهر الجاري حيث قضاها في سيبيريا مع وزير الدفاع سيرغي شويغو.
وأظهر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يصطاد السمك في أحد الأنهار في سيبيريا.
نشر الكرملين لقطات فيديو من إجازة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بداية الشهر الجاري حيث قضاها في سيبيريا مع وزير الدفاع سيرغي شويغو.
وأظهر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يصطاد السمك في أحد الأنهار في سيبيريا.
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