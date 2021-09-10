شاهد.. سامسونغ تطور شاشة مرنة قابلة للتمدد !

المواطن- متابعة

قالت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية إنها ستطلق شاشة عرض مرنة قابلة للتمدد باستخدام آلية خاصة، وبذلك فإنه يمكن تمديد شاشة OLED مقاس 13 بوصة، للخارج باستخدام آلية خاصة، ليضيف المطورون بعدًا آخر إلى السطح ثنائي الأبعاد للشاشة المألوفة.

ثورة جديدة في المستقبل القريب

ولم تكشف الشركة عن موعد طرح الشاشة الجديدة في الأسواق، إلا أنه يمكن أن تشكل ثورة جديدة في هذه المجال في المستقبل القريب.

ويذكر أن هذه التقنية لا تزال محدودة الاستخدام في الهواتف الذكية، كما أنها أكثر تكلفة من الشاشات العادية.

سامسونغ Galaxy M52 5G

وتستعد الشركة الكورية الجنوبية لإطلاق هاتف جديد ضمن سلسلة هواتفها الذكية M من فئة الهواتف المتوسطة، وهو Galaxy M52 5G، والمتوقع أن يتم إطلاقه قريبًا.

وبحسب موقع Newsbytesapp التقني، فقد تم رصد الهاتف الذكي من سامسونج Galaxy M52 5G، على موقع الويب الرسمي للشركة، برقم طراز SM-M526B، والذي سيأتي ببطارية خارقة تبلغ سعتها 7000 مللي أمبير، وسيعمل الهاتف الذكي بواسطة معالج قوي من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، كما سيحتوي على وحدة كاميرا رباعية خلفية.

وتعمل سامسونغ على إنتاج الجيل الجديد من هواتف جالاكسي S، وفيه سيتم التركيز على الكاميرات بشكل رئيسي، مع تقديم كاميرا بدقة 200 ميجابيكسل في إصدار ألترا، إلا أن هذا غير مؤكد بعد.

وحتى الآن لا توجد أي تسريبات عمّا ستقدمه هواتف جالاكسي S22، لكن من المتوقع أن تقدم السلسلة دعمًا لتقنية الكاميرا تحت الشاشة، خصوصًا بعدما رأيناها في جالاكسي Z فولد 3.

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