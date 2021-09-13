شاهد.. فيصل بن فرحان يصطحب وزير خارجية النمسا في جولة بـ العلا

المواطن - الرياض

اصطحب الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، مساء أمس، نظيره وزير خارجية جمهورية النمسا الاتحادية الكسندر شالنبرج، والوفد المرافق له، في جولة على المواقع الأثرية في محافظة العلا، وذلك على هامش زيارته الرسمية إلى المملكة.

آثار عريقة

وتجول وزير الخارجية مع وزير خارجية النمسا في العديد من المواقع الأثرية العريقة بمحافظة العلا التاريخية، حيث استمع إلى شرح مفصل عن الآثار العريقة التي تضمها المحافظة، كما اشتملت الجولة على رحلة جوية لمشاهدة المعالم الشهيرة في المحافظة ومنها موقع الحِجر الأثري (مدائن صالح) المسجل في قائمة التراث العالمي “اليونسكو”.

العلا قبلة السياح

وتشتهر المدينة التاريخية بعدة أماكن متميزة يحرص السياح على زياراتها، حيث يقصدها سنويًا آلاف السياح من داخل المملكة وخارجها، ومن أبرزها “مدائن صالح”، والتي كانت تعرف قديمًا باسم “دار الحجر”، وهي أبرز ما يزوره السياح في المنطقة، وتبعد 22 كم عن محافظة العلا، وتوجد بها آثار ترجع لفترة ما قبل التاريخ، والتي تم اعتمادها ضمن الآثار الإنسانية العالمية من قبل منظمة اليونيسكو.

فيما تحتضن العلا آثارًا تدل على الحضارات العديدة التي سكنتها على مدى آلاف السنين، بدءًا من عاصمة مملكتي دادان ولحيان، مرورًا بالمراكز التجارية للأنباط، ووصولًا إلى العصر الإسلامي. وما يزال الكثير من التكوينات الصخرية الملحمية في العلا، والوادي، والصحراء الرملية، يمثل مساحاتٍ غنيةٍ بالأسرار التي لم تُكتشف بعد، بالإضافة إلى واحات العلا الغنية، والتي مثلت ملاذًا لقوافل المسافرين المتعبين والحجاج عبر مئات السنين.

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