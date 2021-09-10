شاهد.. متقاعد يحوّل مستودع خردة إلى متحف للسيارات الكلاسيكية

المواطن - الرياض

بادر مواطن في العقد السادس من العمر إلى تحويل مستودع لتخزين الخردة إلى متحف للدرجات النارية والسيارات الكلاسيكية.

متقاعد من أرامكو يحول مستودع منزله إلى متحف للسيارات الكلاسيكية#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/iFHZaBV0Nl — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 9, 2021

نشاط ما بعد التقاعد

وقال المواطن عادل عبدالعزيز، لـ”برنامج يا هلا”: “إن المستودع ورثه عن والده، وتعلم منذ صغره الكفاح، فكان يهتم أولًا بالدراسة ويحرص على إنهاء واجباته أولًا وبشكل سريع حتى يستطيع أن يخرج ويلعب بالدراجة”.

عشق الدراجات النارية

وتابع عبدالعزيز أن حبه للدرجات النارية انتقل إلى أولاده، وقرر بعد تقاعده أن يحول المستودع الخاص به إلى متحف مقسم لجزأين، الجزء الأول منه مخصص للدراجات النارية، والآخر متعلق بالسيارات الكلاسيكية.

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