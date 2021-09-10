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شاهد.. متقاعد يحوّل مستودع خردة إلى متحف للسيارات الكلاسيكية
عشقه للدراجات النارية انتقل إلى أولاده

شاهد.. متقاعد يحوّل مستودع خردة إلى متحف للسيارات الكلاسيكية

2021/09/10
الساعة 2:10 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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شاهد.. متقاعد يحوّل مستودع خردة إلى متحف للسيارات الكلاسيكية
المواطن - الرياض

بادر مواطن في العقد السادس من العمر إلى تحويل مستودع لتخزين الخردة إلى متحف للدرجات النارية والسيارات الكلاسيكية.

نشاط ما بعد التقاعد

وقال المواطن عادل عبدالعزيز، لـ”برنامج يا هلا”: “إن المستودع ورثه عن والده، وتعلم منذ صغره الكفاح، فكان يهتم أولًا بالدراسة ويحرص على إنهاء واجباته أولًا وبشكل سريع حتى يستطيع أن يخرج ويلعب بالدراجة”.

عشق الدراجات النارية

وتابع عبدالعزيز أن حبه للدرجات النارية انتقل إلى أولاده، وقرر بعد تقاعده أن يحول المستودع الخاص به إلى متحف مقسم لجزأين، الجزء الأول منه مخصص للدراجات النارية، والآخر متعلق بالسيارات الكلاسيكية.

 


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