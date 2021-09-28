انضم شبل النمر العربي إلى عائلة نمور العلا لتكتمل لوحة جمال المحافظة.

نحتفل اليوم بولادة جديدة لشبل #النمر_العربي، وهي خطوة مهمة في رحلتنا لإعادته إلى موطنه الطبيعي في #العلا وفي المنطقة ككل. #تعرف_على_شبلنا: https://t.co/fyqvGqxDNN pic.twitter.com/0FEAvly4xu — الهيئة الملكية لمحافظة العلا (@RCU_SA) September 28, 2021

برنامج حماية النمور:

وقدم مراسل قناة العربية، حسين بن مسعد، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، الشكر إلى برنامج حماية النمور في الهيئة الملكية لمحافظة العلا.

تابع ابن مسعد: شكرًا لمبادراتكم المتجددة للحفاظ على جمال التراث وجمال طبيعتها، جمال آخر من النوع الفاخر. معلومة: لا يوجد في السعودية سوى 200 نمر عربي فقط.

#شبل_النمر_العربي ينظم لعائلة نمور #العلا لتكتمل لوحة جمال المحافظة.

شكرا من الأعماق لـ #برنامج_حماية_النمور في @RCU_SA ، وشكرا لمبادراتكم المتجددة للحفاظ على جمال التراث وجمال طبيعتها ، جمال آخر من النوع الفاخر .

🛑معلومة: لا يوجد في السعودية سوى ٢٠٠ نمر عربي فقط. pic.twitter.com/93Lc5CqkGE — حسين بن مسعد (@BinMusaad) September 28, 2021

واحتفلت الهيئة الملكية للعلا، اليوم الثلاثاء، بولادة جديدة لشبل النمر العربي، مؤكدةً أنها خطوة مهمة في رحلتها لإعادته إلى موطنه الطبيعي في العلا وفي المنطقة ككل.

وأكد الدكتور أحمد المالكي، مدير عام إدارة المحميات الطبيعية: أنه تكمن أهمية هذه الولادة الناجحة بكونها تمنحنا بارقة أمل بأن الأوان لم يفت بعد لإنقاذ النمر العربي.

حماية الكوكب:

وتابع: نحن نرى أن إنقاذ الأنواع المهددة بالانقراض مثل النمور العربية أمر بالغ الأهمية لحماية كوكبنا واستعادة التوازن الطبيعي لنظامنا البيئي المتكامل، وهو ما يتماشى مع رسالتنا ومهمتنا في الهيئة الملكية لمحافظة العلا والرامية إلى استعادة قوة التوازن الطبيعي.