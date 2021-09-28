دعا وزير أوكراني المواطنين الراغبين في شراء عقارات إلى شراء السجون الصغيرة أو وحدات داخل السجون الكبيرة بعد اعتزام أوكرانيا عرض عدد من السجون للبيع في المزاد العلني.

وقال وزير العدل الأوكراني دينيس ماليوسكا إنه سيتم قريبًا في هذا الخريف، تنظيم مزادات جديدة لبيع ممتلكات المؤسسات الإصلاحية.

100 سجن للبيع في أوكرانيا

وفي وقت سابق، أعلن دينيس ماليوسكا عن بدء عملية “بيع كبير” للمؤسسات الإصلاحية والسجون، وأشار إلى أن الوزارة، ستبيع بشكل إجمالي أكثر من 100 موقع.

وأضاف الوزير: “يقولون إن أسعار المساكن الكلاسيكية، ارتفعت بشكل مطرد في الآونة الأخيرة، ومن الواضح أن شراء العقارات مع ارتفاع الأسعار، تكتيكًا خاسرًا، إذا كان لديكم مال – قوموا بشراء السجون.