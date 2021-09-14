‎الرئيسية
جديد الأخبار
شرطة مكة تضبط مواطنَين تورطا في 7 قضايا جنائية
كسر زجاج المركبات وسرقة بعض أجزائها ومحتوياتها

شرطة مكة تضبط مواطنَين تورطا في 7 قضايا جنائية

2021/09/14
الساعة 4:42 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
شرطة مكة تضبط مواطنَين تورطا في 7 قضايا جنائية
المواطن - الرياض

أعلن الأمن العام نجاح شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، في القبض على شخصين ارتكبا 7 قضايا جنائية.

جهود شرطة مكة

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر ارتكبا 7 قضايا جنائية.

تفاصيل الجرائم

ولفت إلى أن الجرائم تمثلت تلك القضايا في كسر زجاج المركبات وسرقة بعض أجزائها وما تحويه من مقتنيات شخصية بمحافظة جدة، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

شرطة مكة


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

الأمن العام يذكر بغرامة العمرة ودخول الحرم المكي دون تصريح

جدد الأمن العام التذكير بعقوبة العمرة دون تصريح