شرطة مكة تضبط مواطنَين تورطا في 7 قضايا جنائية

المواطن - الرياض

أعلن الأمن العام نجاح شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، في القبض على شخصين ارتكبا 7 قضايا جنائية.

جهود شرطة مكة

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر ارتكبا 7 قضايا جنائية.

تفاصيل الجرائم

ولفت إلى أن الجرائم تمثلت تلك القضايا في كسر زجاج المركبات وسرقة بعض أجزائها وما تحويه من مقتنيات شخصية بمحافظة جدة، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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