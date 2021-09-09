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شرطة مكة : ضبط 3 أفغانيين سرقوا 30 ألف ريال من محل في جدة
أحدهم مخالف لنظام الإقامة

شرطة مكة : ضبط 3 أفغانيين سرقوا 30 ألف ريال من محل في جدة

2021/09/09
الساعة 8:18 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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شرطة مكة : ضبط 3 أفغانيين سرقوا 30 ألف ريال من محل في جدة
المواطن - واس

نجحت شرطة مكة المكرمة قي القبض على مقيمين ومخالف لنظام الإقامة ارتكبو جريمة سطو على محل تجارى في محافظة جدة.

تفاصيل بيان شرطة مكة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على (3) مقيمين أحدهم مخالف لنظام الإقامة، جميعهم من الجنسية الأفغانية في العقد الثالث من العمر، قاموا بالسطو على أحد المحال التجارية في أحد أحياء محافظة جدة، وسرقة مبالغ مالية قُدّرت بـ(30,000) ريال، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.


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