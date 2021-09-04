شرط ديبالا للبقاء مع يوفنتوس

المواطن - محمد سمعه

حدد اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي يوفنتوس الإيطالي، شرطه للبقاء مع السيدة العجوز خلال الفترة المقبلة.

ديبالا يرغب في الحصول على 10 ملايين جنيه إسترليني:

وكان لاعب باليرمو الإيطالي السابق، طالب إدارة يوفنتوس بمنحه راتبًا سنويًّا قدره 10 ملايين جنيه إسترليني للبقاء مع الفريق الإيطالي بعد رحيل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وينتهي عقد ديبالا ذو الـ 6.2 مليون إسترليني سنويًّا في الصيف المقبل، وهو ما يعني أن اليوفي مجبر على تمديد عقده قبل خسارته مجانًا.

وذكرت تقارير أن إدارة يوفنتوس لا تريد تقديم راتب مالي كبير لـ اللاعب الأرجنتيني بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي نتيجة جائحة كورونا، لكن اللاعب الأرجنتيني يشترط الحصول على مبلغ الـ10 ملايين مع التجديد حتى صيف عام 2025 أو 2026.

أرقام اللاعب الأرجنتيني مع السيدة العجوز:

وسجل ديبالا 101 هدف لليوفي في 256 مباراة وصنع 42 هدفًا منذ لحاقه بالنادي من باليرمو في 2015.

جدير بالذكر أن اللاعب الأرجنتيني انضم لصفوف يوفنتوس في عام 2015 قادمًا من نادي باليرمو الإيطالي، كما ارتبط اسمه من قبل بالانضمام لناديي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين.

وكان رونالدو قرر الرحيل عن صفوف اليوفي والانضمام لـ مانشستر يونايتد حتى صيف 2023.

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