أعلنت شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة اليوم عن توزيع 8 ملايين ريال أرباحاً نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2021.

الأسهم المستحقة

وبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 2.5 مليون سهم، وبلغت حصة السهم من التوزيع 3.20 ريال، وبلغت نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 32 في المائة.

أحقية توزيع الأرباح

وقالت الشركة، في بيان لها عبر “تداول”، إن تاريخ الأحقية سيكون في 30-09-2021، كما سيكون تاريخ التوزيع في 14-10-2021.

كما قالت الشركة بأن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الخميس الموافق 30-09-2021، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الاوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيكون التوزيع عن طريق التحويل المباشر للحسابات البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين.