أعلنت شركة دله للخدمات الصحية توزيع 45 مليون ريال كأرباح نقدية على المساهمين عن النصف الاول من 2021.

وأوضحت الشركة في بيان لها عبر “تداول” أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 90 مليون سهم بحصة توزيع 0.50 ريال.

وأشارت إلى أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين يوم 30 سبتمبر والمسجلين لدى (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيكون يوم التوزيع 14 أكتوبر.

يذكر أن الأسهم السعودية تراجعت خلال الأسبوع الماضي 151 نقطة بنحو 1.3 في المائة لتغلق عند 11270 نقطة.

بينما انخفض مؤشر “إم تي 30” الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 20 نقطة بنحو 1.3 في المائة لتغلق عند 1528 نقطة، وتداولت السوق الأسبوع في أربع جلسات نظرا إلى الجلسة الخامسة التي توافق اليوم الوطني، وفيه تتوقف السوق لإجازة رسمية.

أداء القطاعات

على صعيد القطاعات ارتفعت أربعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة “السلع طويلة الأجل” بنحو 2.1 في المائة يليه “الإعلام” بنحو 1.9 في المائة، وحل ثالثا “الاستثمار والتمويل” بنحو 1.4 في المائة. بينما تصدر المتراجعة “المرافق العامة” بنحو 3.4 في المائة، يليه “الأدوية” بنحو 3 في المائة، وحل ثالثا “الخدمات الاستهلاكية” بنحو 2.5 في المائة.

وكان الأعلى تداولا “المواد الأساسية” بنحو 29 في المائة بقيمة سبعة مليارات ريال، يليه “المصارف” بنحو 10 في المائة بقيمة 2.5 مليار ريال، وحل ثالثا “إدارة وتطوير العقارات” بنحو 10 في المائة بقيمة 2.3 مليار ريال.

أداء الأسهم

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا “المملكة” بنحو 9.6 في المائة ليغلق عند 11.36 ريال، يليه سهم “بي سي آي” بنحو 8.4 في المائة ليغلق عند 48.35 ريال، وحل ثالثا سهم “سبكيم العالمية” بنحو 7.9 في المائة ليغلق عند 38.65 ريال. وفي المقابل تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا “الصقر للتأمين” بنحو 7.9 في المائة ليغلق عند 14.60 ريال، يليه سهم “أسمنت اليمامة” بنحو 7.5 في المائة ليغلق عند 29.95 ريال، وحل ثالثا سهم “عطاء التعليمية” بنحو 6.5 في المائة.