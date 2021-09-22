المواطن - الرياض

استعرضت إدارة المرور اشتراطات الحصول على رخصة القيادة، وذلك بحسب المادة السادسة والثلاثون المعدلة بالنظام بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 5/ 12/ 1439هـ من النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/85 بتاريخ 26/ 10/ 1428هـ الموافق 07/ 11/ 2007م.

شروط الحصول على رخصة القيادة:

وبحسب المادة، يشترط للحصول على رخصة القيادة توفر ما يلي من متطلبات واشتراطات:

– إتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدراجات الآلية.

– إتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الأشغال العامة.

– ألا يكون طالب رخصة القيادة العامة، ورخصة قيادة مركبات الأشغال العامة، قد سبق الحكم عليه قضائيًّا في جريمة اعتداء على النفس، أو العرض، أو المال، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

– ألا يكون طالب الرخصة- مهما كان نوعها- قد أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات، أو صنعها، أو تهريبها، أو ترويجها، أو حيازتها، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

– الإقامة النظامية لغير السعوديين.

– السلامة من الأمراض والعاهات التي تمنع من قيادة المركبة المرخص بقيادتها.

– دفع الرسوم المقررة.

– تسديد الغرامات المرورية المترتبة على مخالفات سابقة، إن وجدت.

تسجيل المركبة:

كما كشف المرور عن الإجراءات والشروط التي يمكن من خلالها تسجيل المركبة باسم شخص لا يحمل رخصة قيادة.

وأوضح أنه يمكن تسجيل المركبة لمن لا يحمل رخصة قيادة على أن يكون هناك مفوض على المركبة لديه رخصة قيادة سارية المفعول.

خطوات تفويض مالك المركبة لغيره:

ويمكن تفويض مالك المركبة لغيره من خلال الدخول إلى منصة أبشر ثم الذهاب إلى التفاويض ومن ثم اختيار تفاويض المركبات ومن ثم اختيار إضافة مستخدم لمركبة.

بعد ذلك اختيار إضافة تفويض مركبة داخل أو خارج المملكة ثم اختيار المركبة المراد التفويض عليها ومن ثم إدخال بيانات المفوض له بعد ذلك سيتم إرسال رسالة ببيانات التفويض.

وجدد التأكيد على أهمية سداد المخالفات المرورية قبل التفويض، حيث تنص المادة السابعة عشر الفقرة 2 من نظام المرور بتسديد المخالفات المرورية إن وجدت على مالك المركبة أو المفوض له، وألا تكون هناك قيود أمنية أو مرورية على المركبة.

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