شهر واحد لإتاحة دراسات سلامة تطعيم الأطفال ضد كورونا

المواطن - الرياض

قال الباحث في العلاج المناعي بجامعة كارديف محمد الحاج علي: إن نشر الدراسات المتعلقة بسلامة تطعيم الأطفال ضد كورونا ستكون متاحة خلال الشهر المقبل.

الباحث في العلاج المناعي بجامعة كارديف محمد الحاج علي: نشر الدراسات المتعلقة بسلامة تطعيم الأطفال ضد #كورونا الشهر المقبل#العربية pic.twitter.com/3t610bdsP8 — العربية (@AlArabiya) September 17, 2021

تطعيمات للصغار:

وتابع الحاج خلال مداخلة إلى قناة العربية، اليوم الجمعة، أن المعلومات الواردة من دول مختلفة حول العالم تشير إلى أن التطعيمات واللقاحات ستصبح متوفرة للفئة العمرية دون الـ12 عامًا، وحتى الآن لا زلنا ننتظر دراسات أكثر عن السلامة وعن الآثار الجانبية وهذا ما يعلق حتى الآن قرارات الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة أيضًا باتجاه تطعيم لأطفال دون 12 عامًا.

الصين:

وأضاف: “لكن إذا نظرنا إلى الصين، فإن الصين أجازت استخدام تطعيماتها ولقاحاتها للفئة العمرية فوق الثلاث سنوات وبالنسبة لتشيلي بدؤوا بتطعيم الأطفال فوق الـ6 سنوات وكوبا أيضًا فوق السنتين، وبالتالي نتجه عالميًّا نحو حملات تطعيم الأطفال”.

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