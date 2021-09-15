‎الرئيسية
الرياضة
شوط أول سلبي بين ريال مدريد وإنتر في دوري الأبطال

شوط أول سلبي بين ريال مدريد وإنتر في دوري الأبطال

2021/09/15
الساعة 11:34 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
شوط أول سلبي بين ريال مدريد وإنتر في دوري الأبطال
المواطن ـ إسلام البشبيشي

خيم التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول من المباراة التي تجمع فريقي ريال مدريد وإنتر ميلان، على ملعب جوزيبي مياتزا في إيطاليا، بتعادل كلا الفريقين سلبيًّا، وذلك في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات من النسخة الحالية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

التكافؤ يحسم الموقف:

شوط أول سلبي بين ريال مدريد وإنتر في دوري الأبطال - المواطن

واتسمت المباراة بالتكافؤ الكبير بين كلا الفريقين، حيث تبادل كلا الجانبين السيطرة على وسط الميدان، وذلك دون أي خطورة حقيقية من شأنها وضع أيٍّ من الفريقين في المقدمة.

وكانت الفرصة الوحيدة الخطيرة، في الدقيقة 36، من تسديدة من بروزوفيتش لاعب إنتر ميلان من داخل منطقة الجزاء على يمين حارس مرمى الملكي، تصدى لها حارس مرمى ريال مدريد، تيبو كورتوا ببراعة.

ويقود النجم الفرنسي كريم بنزيما هجوم ريال مدريد في مباراة الليلة بجانب البرازيلي فينيسيوس جونيور، في المقابل يتصدر الثنائي لاوتارو مارتينيز ودجيكو هجوم إنتر ميلان.

الملكي VS النيراتزوري:

شوط أول سلبي بين ريال مدريد وإنتر في دوري الأبطال - المواطن

ويأمل فريق ريال مدريد في الموسم الجاري، تحت قيادة مدربه العائد من جديد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي لمحو الصورة السلبية التي ظهر عليها الفريق في الموسم الماضي وخروجه من الموسم بلا أي بطولة.

 


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

باريس سان جيرمان يسقط في فخ التعادل أمام كلوب بروج

سقط نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في فخ