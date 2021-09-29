هنأ شيخ قبائل بني مشهور سراة وتهامة، الشيخ حسن بن حمود بن يتيم الشهري، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والأسرة الحاكمة والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ91.

91 عاماً من العطاء:

وأكد حسن الشهري أن المملكة شهدت 91 عامًا من العطاء والنماء والريادة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، واصفًا ولي العهد بأنه “قاهر الفساد والمفسدين”.

دار وروح:

وقال شيخ قبائل بني مشهور: “نعم نعم، نعم هي لنا دار وروح، نفخر ونفاخر بها، نفخر بها أرضاً، نفخر بها سماءً، نفخر بها قيادةً، نفخر بها شعباً، بل ونفاخر بها الكون، وهذا الفخر يستدعي منا العمل الدائم والدؤوب من أجل نهضة المملكة العظمى في جميع العلوم والمجالات الاقتصادية والسياسية، حتى نكون لها فخراً ودرعاً كما هي لنا فخر”.